Tecnicas Reunidas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tecnicas Reunidas lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tecnicas Reunidas ein EPS von 0,620 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tecnicas Reunidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,85 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at