Tecnicas Reunidas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tecnicas Reunidas hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tecnicas Reunidas 0,300 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,85 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,610 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,80 Milliarden EUR gerechnet.

