Tecnicas Reunidas,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tecnicas Reunidas, hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,99 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tecnicas Reunidas, 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at