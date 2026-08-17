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17.08.2026 06:31:29
TECNISCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TECNISCO hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -223,640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 865,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,600 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -324,720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,75 Milliarden JPY gegenüber 3,36 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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