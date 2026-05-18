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18.05.2026 06:31:29
TECNISCO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
TECNISCO hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
TECNISCO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -56,940 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 854,0 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 821,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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