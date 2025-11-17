TECNISCO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TECNISCO hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TECNISCO -37,770 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 871,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at