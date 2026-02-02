|
TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 696,3 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 755,2 Millionen JPY ausgewiesen.
