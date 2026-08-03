TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 788,5 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 670,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at