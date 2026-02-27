Tecnotree präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tecnotree hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Tecnotree hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,600 EUR gegenüber 0,500 EUR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Tecnotree im vergangenen Geschäftsjahr 72,40 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tecnotree 71,56 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,617 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 72,40 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at