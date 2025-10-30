Tecnotree: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tecnotree präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tecnotree 0,240 EUR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,6 Millionen EUR – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at