Tecnotree verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tecnotree ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tecnotree die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Tecnotree 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tecnotree in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,8 Millionen EUR im Vergleich zu 16,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at