Teco Electric Machinery legte Quartalsergebnis vor

Teco Electric Machinery präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Teco Electric Machinery hat ein EPS von 0,75 TWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,750 TWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,95 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Teco Electric Machinery einen Umsatz von 14,54 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at