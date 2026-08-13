Teco Electric Machinery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teco Electric Machinery ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teco Electric Machinery die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 16,60 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,60 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at