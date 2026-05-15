Teco Electric Machinery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Teco Electric Machinery präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,51 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Teco Electric Machinery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,24 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,62 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at