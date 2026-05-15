Tecogen vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tecogen hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at