Tecogen: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tecogen präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Tecogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Tecogen mit einem Umsatz von insgesamt 7,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,53 Prozent gesteigert.

