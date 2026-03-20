Tecogen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tecogen veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 USD. Im Vorjahr hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tecogen in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,07 Millionen USD im Vergleich zu 22,62 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at