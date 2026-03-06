|
Tecsys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tecsys hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Tecsys 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,3 Millionen CAD – ein Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tecsys 44,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
