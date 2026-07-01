Tecsys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tecsys ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tecsys die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Tecsys vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,270 CAD. Im Vorjahr waren 0,300 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,56 Prozent auf 192,20 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 173,85 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at