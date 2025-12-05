Tecsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tecsys hat am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,45 Prozent auf 48,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at