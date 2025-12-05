|
05.12.2025 06:31:29
Tecsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tecsys hat am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,45 Prozent auf 48,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.