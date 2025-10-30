Tectonic Therapeutic Aktie
WKN DE: A40BWE / ISIN: US8789721086
|
30.10.2025 17:19:36
Tectonic Therapeutic Surges 12% On Positive Phase 1b Topline Data For TX45
(RTTNews) - Tectonic Therapeutic, Inc. (TECX) jumped 12.33% to $20.92, gaining $2.30, after announcing positive topline results from its Phase 1b Part B clinical trial of TX45 in patients with Group 2 pulmonary hypertension associated with heart failure with reduced ejection fraction (PH-HFrEF).
The preliminary data, based on 14 enrolled patients, showed meaningful improvements in both left heart function and pulmonary hemodynamics—including a 29.2% reduction in pulmonary capillary wedge pressure and a 17.3% increase in cardiac output—and demonstrated that TX45 was well tolerated with no serious adverse events.
On Thursday, TECX opened at $18.75, reached a high of $21.28, and a low of $18.60, compared to the previous close of $18.62 on the Nasdaq. Trading volume surged well above average. The stock's 52-week range is approximately $10.45 - $25.60.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tectonic Therapeutic Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tectonic Therapeutic Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Tectonic Therapeutic Inc Registered Shs
|18,25
|3,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.