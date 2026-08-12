Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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12.08.2026 19:00:26
Ted Decker, CEO of Home Depot, Is Taking Medical Leave
Ted Decker is expected to return in a few months, and two executives have been appointed to oversee his duties in the interim.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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