Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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06.05.2026 17:14:10
Ted Turner, outspoken founder of CNN, dies at 87
The media mogul made philanthropic history by donating US$1 billion to the UNWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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