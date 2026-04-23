Tederic Machinery A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tederic Machinery A veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 286,1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 338,5 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 CNY, nach 0,280 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tederic Machinery A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at