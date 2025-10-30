Tederic Machinery A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tederic Machinery A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 279,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

