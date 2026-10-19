Tederic Machinery A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tederic Machinery A präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 220,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 21,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tederic Machinery A 283,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at