Teekay: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teekay gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 232,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at