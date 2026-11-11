Teekay Shipping Aktie
WKN: 896253 / ISIN: MHY8564W1030
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11.11.2026 22:13:27
Teekay Corporation Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Teekay Corporation (TK) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $59.828 million, or $0.68 per share. This compares with $29.552 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 61.5% to $368.925 million from $228.485 million last year.
Teekay Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $59.828 Mln. vs. $29.552 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.34 last year. -Revenue: $368.925 Mln vs. $228.485 Mln last year.
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