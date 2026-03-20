Teekay LNG Partners LPPartnership Units: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Teekay LNG Partners LPPartnership Units hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,600 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 158,4 Millionen USD – eine Minderung von 11,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 179,8 Millionen USD eingefahren.

Teekay LNG Partners LPPartnership Units hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,930 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 636,96 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 710,74 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at