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28.08.2026 06:31:29
Teekay LNG Partners LPPartnership Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Teekay LNG Partners LPPartnership Units äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Teekay LNG Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 153,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 158,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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