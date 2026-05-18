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18.05.2026 06:31:29
Teekay LNG Partners LPPartnership Units vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Teekay LNG Partners LPPartnership Units präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 147,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 160,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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