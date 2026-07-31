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31.07.2026 06:31:29
Teekay Tankers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Teekay Tankers hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 379,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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