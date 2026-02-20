20.02.2026 06:31:28

Teekay Tankers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teekay Tankers hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD erwirtschaftet worden.

Teekay Tankers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,10 USD beziffert, während im Vorjahr 11,63 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 951,80 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 22,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Teekay Tankers 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
