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15.05.2026 06:31:29
Teekay Tankers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Teekay Tankers hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Teekay Tankers 2,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,51 Prozent auf 286,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 231,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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