Teekay zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Teekay hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 285,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 231,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at