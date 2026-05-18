Teems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teems gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1665,00 KRW, nach 372,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,00 Prozent auf 54,45 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at