Teems ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Teems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Teems vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 268,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -155,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,47 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 46,54 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at