Teems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Teems lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Teems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 328,52 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -932,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 48,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1147,250 KRW. Im Vorjahr waren 541,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,09 Prozent auf 208,41 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 195,72 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at