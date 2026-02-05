|
05.02.2026 06:31:28
Teems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Teems lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Teems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 328,52 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -932,000 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 48,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1147,250 KRW. Im Vorjahr waren 541,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,09 Prozent auf 208,41 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 195,72 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.