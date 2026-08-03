Teesta Agro Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teesta Agro Industries äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,83 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Teesta Agro Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 372,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 389,2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at