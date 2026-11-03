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03.11.2026 06:31:28
Teesta Agro Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Teesta Agro Industries präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,65 INR gegenüber 2,19 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 954,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 665,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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