Teesta Agro Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teesta Agro Industries hat am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,00 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 648,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 898,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at