Tefron legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tefron hat sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tefron ein EPS von 0,540 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 159,1 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 213,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at