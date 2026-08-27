Tefron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tefron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,65 ILS gegenüber 0,970 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 155,7 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 246,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at