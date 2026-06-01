01.06.2026 06:31:29

Tega Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tega Industries gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 5,68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tega Industries 15,32 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,27 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 20,54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Tega Industries ein EPS von 30,08 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 16,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 43,20 INR und einen Umsatz von 17,35 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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