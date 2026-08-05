Tegma Gestao Logistica SA präsentierte Quartalsergebnisse

Tegma Gestao Logistica SA hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,26 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tegma Gestao Logistica SA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 740,1 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tegma Gestao Logistica SA 540,5 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at