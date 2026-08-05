|
05.08.2026 06:31:29
Tegma Gestao Logistica SA präsentierte Quartalsergebnisse
Tegma Gestao Logistica SA hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,26 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tegma Gestao Logistica SA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 BRL in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 740,1 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tegma Gestao Logistica SA 540,5 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!