Tegma Gestao Logistica SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tegma Gestao Logistica SA hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,79 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 BRL je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Tegma Gestao Logistica SA mit einem Umsatz von insgesamt 610,3 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,68 BRL, nach 4,09 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,23 Milliarden BRL – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tegma Gestao Logistica SA 2,09 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

