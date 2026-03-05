TEGNA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TEGNA lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte TEGNA einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TEGNA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 706,1 Millionen USD im Vergleich zu 870,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 2,71 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TEGNA 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,70 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at