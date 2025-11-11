TEGNA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TEGNA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TEGNA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,890 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 650,8 Millionen USD – eine Minderung von 19,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 806,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at