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12.06.2026 06:31:29
Tego Cyber: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tego Cyber ließ sich am 09.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tego Cyber die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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