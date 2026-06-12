Tego Cyber: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tego Cyber ließ sich am 09.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tego Cyber die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at