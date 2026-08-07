Tego Cyber vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tego Cyber lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 954,55 Prozent auf 1,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at